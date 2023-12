Presidente Boric pide no “sacar réditos políticos” de crimen de niño de 5 años baleado en Padre Hurtado

Sur

En Máfil, región de Los Ríos, el Presidente Gabriel Boric abordó la tragedia de Antony, el niño de 5 años que murió por un disparo el martes en Padre Hurtado, región Metropolitana, desde un pusto de vista político.

Tras lamentar el deceso y expresar “nuestro más profundo desgarro por el brutal y vil asesinato”, pidió “encarecidamente, a todos los actores políticos, que nadie intente sacar provecho de estas situaciones terribles, que nadie trate de hacer campaña a partir de estas situaciones terribles”.

“La sociedad nos exige, lo que me dicen en cada lugar donde voy, es que quieren ver a la política unida para combatir a la delincuencia, y no peleando; que apuntarnos con el dedo no sirve para poder combatir a la delincuencia, y solo les vamos a ganar a la delincuencia y en especial al crimen organizado, si solo estamos unidos”, agregó después.

“Invito a que la ciudadanía juzgue: mi posición es que enfrentar la delincuencia es una tarea de Estado y que como sociedad, tenemos que estar unidos. Quienes quieran, a partir de estos hechos, dividir o sacar réditos políticos, serán juzgados por la ciudadanía. Mi rol como Presidente de la República es convocarlos a todos y todas, porque al narco y a la delincuencia les vamos a ganar trabajando juntos, no separados”, cerró.

En la misma línea, invitó a dejar de lado las legítimas diferencias políticas “para enfrentar en conjunto esta preocupación que es común de todos los chilenos y chilenas honestos, que es ganarle a la delincuencia”.

Caso Convenios

El Presidente también se refirió a los últimos antecedentes por el llamado Caso Convenios, en particular en la arista de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Respecto a la relación entre el jefe de Asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y la arquitecta, exjefa del programa de Asentamientos Precarios del ministerio de Vivienda y tía de Crispi, Verónica Serrano, quien habría presionado para concretar el traspaso de fondos desde la entidad estatal a la ONG.

Sobre el vínculo mismo, señaló el Presidente: “Yo juzgo a la gente por su cumplimiento a la ley, por sus méritos y trayectoria, y no por las relaciones familiares que tengan. Dicho esto, el ministro Montes y yo personalmente hemos instruido que se pongan todos, absolutamente todos los antecedentes a disposición”.

“Cualquier persona que haya contribuido a defraudar a la fe pública y utilizar o mal utilizar recursos públicos, va a tener que responder. No va haber defensa corporativa para absolutamente nadie”, concluyó.