Simone Biles se retira de la final por equipos en la gimnasia de Tokio 2020

El mundo de la gimnasia sufrió un duro golpe esta jornada en los Juegos Olímpicos de Tokio luego que la gran figura de la disciplina, la estadounidense Simone Biles, abandonara la final por equipos femenina.

Sólo alcanzó a competir en uno de los cuatro aparatos, el salto. Tras su actuación, experimentó molestias en su tobillo derecho que obligaron a la entrenadora norteamericana a reemplazarla por Jordan Chiles.

Los doctores ya vendaron a Simone Biles, quien no podrá competir por el resto del día en el Ariake Gymnastics Centre.

Reports are stating that Simone Biles is being attended to by a trainer and has left the field of play at the Ariake Gymnastics Centre #Tokyo2020 #SimoneBiles has not warmed up for the uneven bars, USA's second apparatus and reserve Jordan Chiles has.

