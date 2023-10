Pedro Pascal, Bad Bunny, Lady Gaga y Mick Jagger sorprenden con inesperado crossover en SNL

Durante la noche del sábado 21 de octubre, Bad Bunny fue parte del espacio Saturday Night Live, instancia en la que el cantante tenía que presentarse, y ser parte de diversas dinámicas como es de costumbre, lo que causó gran conmoción con su calidad de invitados.

Benito Martínez, nombre real del cantante, debió participar en diferentes sketches lo que lo llevó a convertirse en tendencia, especialmente cuando trajo al actor chileno Pedro Pascal y a los cantantes Lady Gaga y Mick Jagger.

Cuando Pascal estuvo a cargo de conducir el mismo programa en 2022, interpretó a Claudia Flores, una madre latina que conocería a su nuera. Por lo que esta vez, el chileno volvió a interpretar a aquella mujer, mientras que Benito protagonizó a la “tía Rosa”, mujer latina que criticaba a la nueva novia de su sobrino.

En el momento, madre y tía se ven molestas por la elección del joven al tener una novia estadounidense, lo que en español, manifiestan abiertamente. Sin embargo, después de que la mujer regañe a su pareja por no comer, las matriarcas la aceptan en el clan.

