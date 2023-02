Pedro Pascal se lució con monólogo en SNL donde habló de Pinochet y peló a sus primos chilenos

Era lo más esperado por sus fanáticos y por varios chilenos que se quedaron hasta la madrugada. Pedro Pascal fue el presentador de Saturday Night Live.

El actor ofició como anfitrión de una noche donde se lució con un particular monólogo, participó de los sketch y presentó a Coldplay.

Una noche que comenzó con el chileno hablando en solitario, minuto donde contó varias cosas divertidas.

Por ejemplo, se rio de sus primos chilenos, manifestando que todos estaban tan orgullosos de él que le daban su teléfono a todo el mundo.

Pedro Pascal, Pinochet y más

Así, el protagonista de The Last of Us partió su gran noche de host del programa con una camisa morada y una sonrisa nerviosa mientras lo aplaudían.

Y, en medio de su intervención, contó por ejemplo que sus papás habían llegado a Estados Unidos por la dictadura.

“Nací en Chile y nueve meses después, mi familia tuvo que arrancar de Pinochet”, indicó sobre su historia más personal.

Luego, señaló que su clan era “muy valientes” y que “los amo, los extraño y por favor, dejen de dar mi número personal”.

Un monólogo que sacó aplausos, y donde Pedro Pascal se emocionó al hablar en español, lo que causó gran ternura en Twitter.