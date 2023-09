Globos de Oro: en qué consisten las nuevas categorías que se sumarán a la edición 2024

La próxima edición de los Globos de Oro tendrá un cambio en su funcionamiento usual. Según se informó, en la versión del año 2024 de los galardones se incluirán dos nuevas categorías para premiar los mejores productos de la temporada.

Siendo así, la adición a la 81.ª entrega de los galardones buscará premiar a en un apartado a una película por sus logros cinematográficos y de taquilla y también a la Mejor actuación de stand-up comedy. Un anuncio que llega con bastante anticipación a la revelación de la lista de nominados el lunes 11 de diciembre de este año.

Precisamente el primer galardón será para un blocksbuster que en la temporada haya estado entre los filmes más vistos o con mayores ganancias. En cifras: poseer una recaudación de al menos US$150 millones. Una lista de ocho nominados donde también podrán postular aquella cintas que se vieron en streaming y donde caben perfectamente las cintas de superhéroes.

En tanto, la categoría de comedia reconocerá a un humorista que estrene una rutina tradicional en formatos tan variados como televisión, cable, streaming o pago por evento. Eso sí, deben ser trabajos por encima de los 30 minutos de duración y solo serán seis nominados.

El evento, que por ahora se celebrará el próximo domingo 7 de enero de 2024, busca sumar prestigio tras años marcados por la polémica. En la previa a sus cambios, se ha cuestionado la falta de diversidad entre los miembros del jurado e incluso se ha hablado de sobornos para beneficiar ciertos títulos a la hora del sufragio.

“Los Globos de Oro tienen una rica historia de apoyo y celebración del trabajo de los comediantes. Estamos encantados de honrar su brillantez junto con las destacadas actuaciones cinematográficas y televisivas del año”, comentó Helen Hoehne, cabecilla de la organización.

“Estamos orgullosos de reconocer el arduo trabajo y la innovación que implica realizar una película que es a la vez un éxito de taquilla y artísticamente excepcional”, agregó.

New #GoldenGlobes category alert 🎤 Best Stand-Up Comedian on Television!

Drop a comment below on who you hope to see get nominated this year 👀

For more info on eligibility → https://t.co/2UsWC3LBMM pic.twitter.com/29qUXUSplC

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) September 26, 2023