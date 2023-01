Steven Spielberg fue el gran ganador: ¿qué películas y series se llevaron las estatuillas en los Globos de Oro?

Durante la noche de este 10 de enero, se realizó la 80ª edición de los Globos de Oro. Una jornada en la que se premió a las mejores producciones cinematográficas y televisivas del 2022. Y en la que además, el guionista y director de cine y televisión Ryan Murphy y el actor y comediante Eddie Murphy, recibieron galardones honoríficos por sus carreras.

Sin olvidar, que en la ceremonia, hubo otro protagonista, quien a pesar de no haber dirigido o actuado en ninguna película o serie en el último tiempo, se hizo presente con un potente mensaje en la premiación. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, apareció en un video, en el que dijo: “Todos ustedes nos acompañarán el día de la victoria. ¡Salvemos a Ucrania!“.

Las películas y series que obtuvieron estatuillas

Cine

Mejor película de drama: The Fabelmans

Mejor película musical o comedia: The Banshees of Inisherin

Mejor dirección: Steven Spielberg, por The Fabelmans

Mejor guion: Martin McDonagh, por The Banshees of Inisherin

Mejor actor de película de drama: Austin Butler, por Elvis

Mejor actriz de película de drama: Cate Blanchett, por Tár.

Mejor actor de película musical o comedia: Colin Farrell, por The Banshees of Inisherin

Mejor actriz de película musical o comedia: Michelle Yeoh, por Everything Everywhere All At Once

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan, por Everything Everywhere All At Once

Mejor actriz de reparto: Angela Bassett, por Black Panther: Wakanda Forever.

🌟 The star power was on another level tonight! Did you see your favorites?? 👀 #GoldenGlobes pic.twitter.com/tB19EOFgZK — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

Mejor canción original: Naatu Naatu (RRR), de Kala Bhairava, M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj.

Mejor banda sonora: Justin Hurwitz, por Babylon.

Mejor película de animación: Pinocho de Guillermo del Toro

Mejor película de habla no inglesa: Argentina, 1985

Televisión

Mejor serie de drama: House of the Dragon

Mejor serie musical o comedia: Abbott Elementary

Mejor miniserie o telefilme: The White Lotus

Mejor actor en serie de drama: Kevin Costner, por Yellowstone.

Mejor actriz de serie de drama: Zendaya, por Euphoria.

Mejor actor de serie musical o comedia: Jeremy Allen White, por The Bear.

Mejor actriz de serie musical o comedia: Quinta Brunson, por Abbott Elementary

A huge round of applause for your WIN for Best Musical/Comedy Series, @abbottelemabc! ✨🎞 Watch the #GoldenGlobes LIVE on NBC and Peacock! pic.twitter.com/eLQHT67ka5 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

Mejor actor en una miniserie o telefilme: Evan Peters, por Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

Mejor actriz de miniserie o telefilme: Amanda Seyfried, por The Dropout.

Mejor actor de reparto en serie de drama, musical o comedia: Tyler James Williams, por Abbott Elementary.

Mejor actriz de reparto en serie de drama, musical o comedia: Julia Garner, por Ozark.

Mejor actor de reparto en una miniserie o telefilme: Paul Walter Hauser, por Black Bird.

Mejor actriz de reparto de miniserie o telefilme: Jennifer Coolidge, por The White Lotus.