Britney Spears habla de su divorcio: “Sinceramente, no podía soportar más el dolor”

“Sinceramente, no podía soportar más el dolor“, es parte de lo que la cantante estadounidense Britney Spears explicó a sus miles de seguidores en redes sociales sobre el divorcio de su ahora exmarido, el actor Sam Asghari, luego de poco más de un año de casados y seis de relación.

Britney Spears usó su cuenta de Instagram, donde fiel a su estilo y junto a uno de esos videos donde aparece bailando, agregó un texto refiriéndose al quiebre de su relación con Asghari.

“Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos… 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida“, así comienza el mensaje de Britney Spears que acompaña el video en su cuenta de Instagram y que confirma lo que días antes había mencionado su exmarido, que decidieron poner fin a su relación.

Pese a todo, aseguró que “no estoy aquí para explicar por qué porque honestamente no es asunto de nadie! Pero, sinceramente, no podía soportar más el dolor!!!“.

La cantante estadounidense, que ha sido objeto de varias polémicas después de que se levantara la tutela que su padre tenía sobre ella, agregó que ha recibido cientos de mensajes “que derriten mi corazón”, agradeciendo a quienes la han apoyado en este difícil momento.

Britney Spears además confidenció que “mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos. Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades”.

Finalmente, la cantante puntualizó que “seré tan fuerte como pueda y daré lo mejor de mí! Y en realidad lo estoy haciendo bastante bien“, invitando a sus seguidores a “sonreír”.