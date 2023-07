Victor Wembanyama entregó su versión del incidente con Britney Spears: “No supe qué pasó”

Victor Wembanyama entregó su versión sobre la polémica que lo vincula a una agresión por parte de uno de sus guardaespaldas a la estrella mundial del pop, Britney Spears.

Según recogieron diferentes medios especializados, el altercado ocurrió el pasado miércoles, 5 de julio, cuando ambas figuras públicas coincidieron en un evento en Las Vegas, Estados Unidos.

Allí, la cantante se le acercó al jugador de la NBA para pedirle una selfie, pero, su seguridad que “estaba siendo acosada por fanáticos, se dio la vuelta tratando de empujar a Britney y golpearla en la cara, arrancándole los anteojos“, consignó Us Weekly.

Con el pasar de las horas, la situación se viralizó en redes sociales y generó un gran revuelo. Además, TMZ compartió un registro del momento exacto de la agresión del guardaespaldas, entregando nuevos antecedentes.

🚨VIDEO OF BRITNEY/WEMBY INCIDENT SHOWS SHE DIDN’T GRAB HIM🚨 Full video here: https://t.co/nSXYAE6jhu pic.twitter.com/uMBqtLKJGN — TMZ (@TMZ) July 7, 2023

Por su parte, la artista también se refirió al caso, asegurando que fue una nueva “experiencia traumática” en su vida. Ahora, llegaron las declaraciones faltantes del joven prospecto de San Antonio Spurs, quien tiene una particular versión.

Las palabras del jugador

En conversación con Cassidy Hubarth, de ESPN, el alero francés explicó cómo vivió este episodio, su primer escándalo fuera de las canchas; incluso antes de debutar como profesional en la temporada regular de la NBA.

“Vi las noticias esta mañana, me desperté con unas llamadas. Algo pasó mientras iba caminando con la seguridad hacia un restaurante”, comenzó diciendo, dando cuenta que no se percató del incidente.

“Una persona me habló, pero la seguridad no se detuvo y esa persona me sujeto por atrás, no vi quién era y mi seguridad la hizo a un lado“, añadió.

De manera concreta, Victor Wembanyama declaró que la seguridad del club le aconsejo que no se detuviera en esas situaciones y, en este caso, desconocía que era Britney Spears. Hay que tener en cuenta que, cuando se trata de figurar públicas, se suelen hacer excepciones.

Pensó que era una broma

“No supe qué pasó durante varias horas, cuando volví al hotel, creí que no había sido nada grande, pero después la seguridad de los Spurs me dijo que era Britney Spears”, continuó con su relato.

“Al principio pensé que bromeaba, pero resulta que sí era Britney Spears. Nunca vi su cara, solo seguí caminando”, añadió el joven jugador francés.