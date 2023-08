Así son las obras dedicadas a Pedro Pascal y que el actor chileno no pudo visitar

En las últimas jornadas, Pedro Pascal volvió a hacer noticia y no precisamente por un premio o por un papel en una serie o película. Todo surgió tras un anecdótico hecho junto a sus amigos.

De paso por Reino Unido, el actor chileno asistió a The Rhoades Gallery, una galería de arte que exponía una exhibición dedicada a él, y no pudo entrar.

La presentación, que estará hasta el próximo 3 de septiembre, fue creada por la artista Heidi Gentle y lleva el nombre TDAH hiperfijación y por qué parece que amo a Pedro Pascal.

Las pinturas dedicadas al Pascal

En total son 14 coloridas obras y bocetos las que componen la presentación centrada en la estrella de The Mandalorian y The Last of Us. Inclusive algunas se pueden comprar por precios no precisamente bajos.

El lugar es habitual para creadores que retratan a figuras del mundo de la TV y el cine. “Un expositor de finas artes y obras contemporáneas de artistas consagrados y emergentes”, se define a si mismo el espacio.

El actor y compañía asistieron un día domingo a la presentación, precisamente cuando no se abría al público. Al respecto, la artista agradeció el apoyo y aclaro que no era una “fan obsesionada”.

Eso sí, la mujer ya anunció sus ganas de que el intérprete vuelva a la galería para darle un vistazo. “Tener a alguien que aprecie lo que has hecho es, por supuesto, un sentimiento absolutamente encantador”, dijo en declaraciones recogidas por BBC.

Por otro lado, la exhibición también revela otros ribetes de fanatismo. Gentle ya compartió una playlist que la inspiró a la hora de crear y con la cual se acompañó durante las largas horas de trabajo.