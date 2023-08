¡Insólito!: Pedro Pascal visitó una exposición dedicada a él y no pudo entrar

Una curiosa situación vivió el actor chileno Pedro Pascal durante el fin de semana en su paso por Margate, una localidad costera británica.

La estrella de The Mandalorian y The Last of Us visitó una exposición de arte dedicada a él y curiosamente no pudo entrar a verla.

¿El motivo? era día domingo y la galería se encontraba cerrada al público. Todo quedó plasmado en una foto publicada en Instagram por su amigo Rusell Tovey.

La exposición lleva el nombre de TDAH hiperfijación y por qué parece que amo a Pedro Pascal y había sido inaugurada en junio de este año. A la instancia también su sumo Robert Diament.

Heidi Gentle, la artista detrás de la obra

La curiosa propuesta fue armada por Heidi Gentle en la Rhodes Gallery. Parte de la idea nació porque Pascal tendría una “cara realmente interesante”, dijo a The Independent.

“No me llamaría a mí misma una fan obsesionada”, dijo en diálogo con el medio. “Pero, me obsesiono mucho con capturarlo en mi arte”, argumentó más tarde.

Claro que la artista también respondió en sus redes sociales compartiendo el mismo registro. “¡Gracias por venir!”, partió diciendo. “es probablemente un buen momento para compartir que la segunda parte de la exposición se llevará a cabo en septiembre! ¡Más detalles en breve!“, añadió Gentle.

Así se escribió otro capítulo de Pascal en internet. Eso sí, su estatus no solo se sustenta como una figura de las redes sociales. En el plano actoral ya recibió tres nominaciones a los Premios Emmy 2023 y actualmente prepara proyectos tan ambiciosos como la segunda parte de The Last of Us de HBO, la película del videojuego Minecraft y su papel en la segunda parte de Gladiator de Ridley Scott.