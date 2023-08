Elon Musk confirma su pelea con Mark Zuckerberg: “Hablé con el primer ministro de Italia”

Ya llevamos algunas semanas hablando sobre una eventual pelea de Elon Musk contra Mark Zuckerberg que mantiene a todo el mundo expectante, y la última información parece indicar que ya estaría todo preparado.

Lo que comenzó como una broma en redes sociales, un lugar donde ambos empresarios se sienten cómodos, fue escalando bastante rápido a tal nivel de que hoy existe un gran interés por concretar el enfrentamiento.

Con el pasar de los días se ha especulado mucho con lo que pueda suceder y cómo se podría llevar a cabo. Además, las declaraciones cruzadas entre los protagonistas aumentan el hype. Bajo la misma línea, se llegó a desarrollar un juego online para calmar las ansias.

Sin dudas, todo lo que ha pasado suma a la posibilidad de que la lucha entre Musk y Zuckerberg se lleve a cabo. En este sentido, uno de los puntos más destacados fue que se ofreció un icónico sitió en Roma, Italia.

Así, solo faltaba la confirmación oficial, algo que ya llegó durante la jornada de este viernes. Al menos por parte del magnate detrás de Twitter (X Corp).

Mediante su aludida red social, Elon Musk habló de la pelea contra Mark Zuckerberg como algo completamente cerrado, que ocurrirá sí o sí.

“La pelea será administrada por mi fundación y la de Zuck (no UFC). Livestream será en esta plataforma y Meta. Todo en el marco de la cámara será la antigua Roma, así que nada moderno. Hablé con el primer ministro de Italia y el ministro de Cultura. Han acordado una ubicación épica“, escribió.

