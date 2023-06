Elon Musk vs Mark Zuckerberg: un reto que comenzó como broma pero que podría llegar a una pelea en jaula

Durante las últimas horas se ha viralizado la posibilidad de que Elon Musk se enfrente directamente con Mark Zuckerberg en una instancia que se convertiría en uno de los eventos más llamativos en años.

A pesar de que estamos acostumbrados a oír estos nombres bajo un escenario de competitividad, esta vez la situación va más allá de la rivalidad en el mercado. De manera icónica, podrían pasar de un duelo estratégico tecnológico a un combate cuerpo a cuerpo.

Todo comenzó con una broma en redes sociales ante las pretensiones de Zuckerberg. Hay que recordar que el CEO de Meta podría lanzar una nueva App para competir directamente con Twitter.

A modo de respuesta, Musk señaló con sarcasmo: “Estoy convencido de que la Tierra no puede esperar a estar de manera exclusiva bajo el mandato de Zuck sin más opciones, al menos será ‘sensata’, me quedé preocupado durante un momento”.

Pero todo subió rápidamente cuando un usuario (@kwmarkoff26656) le advirtió a Elon: “Mejor ten cuidado. Escuché que ahora hace Jiu-jitsu“.

Lo que parecía un simple tuit de respuesta más, fue tomado por el propio dueño de la red social para seguir el juego. “Estoy listo para un combate en jaula si él lo está“.

I’m up for a cage match if he is lol

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023