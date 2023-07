La batalla más dura de Tom Holland: “Era adicto al alcohol”

Tom Holland, el actor británico reconocido por encarnar a Spider-Man en las adaptaciones más recientes del superhéroe en el cine, reveló nuevos detalles ligados a su adicción al alcohol.

Si en mayo pasado el intérprete, de 27 años, admitía su sobriedad durante varios meses, ahora abordó otras aristas del problema con la bebida en el podcast “On Purpose with Jay Shetty”.

Ahí aclaró que las sospechas nacieron durante su celebración de Navidad en 2022. “Todo en lo que podía pensar era en tomar una copa. Realmente me asustó”, admitió, aclarando que durante ese período bebió más de la cuenta.

De ahí en adelante, Holland habría intentado mantenerse alejado del vicio. Una tarea que definió como complicada debido a su círculo de amistades cercanas. “Sentí que no podía ser socialmente activo”, dijo Holland. “Sentí que no podía ir al pub y tomar una bebida. No pude salir a cenar. Estaba realmente, realmente luchando”.

“Simplemente, me dije a mí mismo, como, ‘¿por qué?, ¿por qué estoy esclavizado a esta bebida?, ¿por qué estoy tan obsesionado con la idea de tomar un trago?’”, rememoró.

“Era adicto al alcohol”

A principios de junio, en su cumpleaños, el intérprete habría logrado la meta de estar seis meses sin beber ni una gota. Las conclusiones que sacó tras aquel recuento, fueron más que positivas. De hecho, hoy postula que está: “más feliz que nunca en mi vida”.

“Estoy feliz de decirlo: definitivamente era adicto al alcohol. No estoy rehuyendo eso en absoluto”, aclaró, quien incluso motivó a su madre a dejar de beber.

Eso sí, en la instancia Jay Shetty y Tom Holland también abordaron otros temas. Desde su lucha con la salud mental y la ansiedad, hasta su descanso de la actuación y su último rol en “The Crowded Room”, la miniserie que estrenó el mes pasado en Apple TV+.

Puedes ver la entrevista a continuación: