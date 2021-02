“El mayor error jamás cometido”: Tom Holland reveló que su mamá se enojó al ver una de sus escenas en “Cherry”

El joven actor, Tom Holland es el protagonista de la película Cherry, en la que interpretará a un soldado del ejército que regresa de la guerra de Irak con un trastorno por estrés postraumático. Debido a eso, el hombre desarrolla una adicción a la heroína y empieza a robar bancos.

La nueva cinta tiene como estreno el 12 de marzo a través de Apple TV+, un filme en el cual la familia del británico de 24 años no está muy acostumbrada, ya que es reconocido por su papel como Spiderman. Es por eso, que su madre quedó impactada al ver una de las escenas que grabó Holland.

Según reveló la revista estadounidense Esquire, el protagonista de películas como Lo imposible y sus apariciones como el hombre arácnido en las últimas Avengers, el artista luego de filmar un sketch en la cárcel, se sintió complacido con su desempeño y decidió enviarle parte de las tomas —donde se retuerce en una celda— a Nicola Frost, su mamá.

Confesando que no fue la mejor idea: “El mayor error jamás cometido… yo estaba como, ‘así es como va mi día’, y ella estaba furiosa conmigo”.

Junto con eso, agregó que no estaba pensando bien y dijo: “¿Sabes a quién le gustaría ver esto? Mi madre. En retrospectiva, fue algo realmente estúpido haber hecho. Creo que cuando mi madre va a ver mis películas, en particular, las cosas que más le gustan son los momentos en los que dice: ‘Oh, ese es mi pequeño’. Pero en esta película no hay nada de eso”.

Sin embargo, explicó que su mamá dejó su molestia cuando logró ver por segunda vez las tomas completas, junto a su padre. “Ahí pudieron disfrutarlo como una película y no como una película biográfica de su hijo consumiendo heroína. Están muy orgullosos y les gustó mucho“.

Revisa el trailer oficial de Cherry: