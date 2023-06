MrBeast confesó que rechazó la invitación para abordar el Titán: “Es aterrador saber que podría haber estado ahí”

Durante la jornada de este domingo, el reconocido youtuber MrBeast contó que fue sido invitado para abordar en el Titán, el submarino que descendió hace una semana para visitar los restos del Titanic y que terminó con la muerte de sus cinco pasajeros.

Mediante su cuenta de Twitter, quien realmente se llama Jimmy Donaldson, aseveró que fue contactado para ser parte de la expedición, sin embargo, rechazó la invitación.

“Fui invitado a principios de este mes para viajar en el submarino del Titanic, dije que no. Es un poco aterrador saber que podría haber estado ahí”, dijo en la red social.

Junto a lo anterior, MrBeast compartió una captura de pantalla de una parte de un mensaje que habría recibido por parte de alguien del equipo del Titán.

“El equipo estaría encantado de tenerte”, dice el texto.

Si bien se conoce que el youtuber habría rechazado la invitación, el joven no aclaró los motivos, ni quien había considerado invitarlo.

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA

— MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023