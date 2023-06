El caso del submarino perdido, que finalmente se determinó que tuvo una implosión producto de la presión, ha generado gran conmoción en todo el mundo, sin embargo, ha tenido una repercusión positiva para un juego que incrementó considerablemente sus ventas.

Mientras la ciudadanía estaba pendiente a la búsqueda del navío, con las esperanzas cada vez más comprometidas de encontrar a la tripulación con vida, hay quienes se vieron beneficiados en aspectos económicos.

Esto, debido al alza que ha tenido Iron Lung durante las últimas horas. Se trata de un videojuego que tiene tiene varias similitudes con el lamentable caso de la vida real.

“Un juego de terror corto en el que pilotas un pequeño submarino a través de un océano de sangre en una luna alienígena”, dice la sinopsis en Steam.

DUSK, The Moon Sliver y Squirrel Stapler son las compañías detrás de este título lanzado en marzo del 2022. Pero recién ahora está teniendo un peak positivo.

A pesar de los números, el desarrollador, David Szymanski, indicó que no es algo que se reciba de la mejor manera y que incluso “se siente muy mal“.

“Definitivamente veo el humor negro en todo este asunto del submarino del Titanic”, comenzó diciendo. Pero lamentó que “hay personas reales en esa situación, en este momento es bastante horrible“, escribió en Twitter.

I definitely see the dark humor in this whole Titanic sub thing, it's just… like, I made Iron Lung the most nightmarish thing I could think of, and knowing real people are in that situation right now is pretty horrific, even if it was their own bad decisions.

— David Szymanski (@DUSKdev) June 21, 2023