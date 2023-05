AJ Styles y Seth Rollins definirán al nuevo campeón Mundial Peso Pesado de WWE

Durante el último episodio de SmackDown, AJ Styles se convirtió en el segundo finalista del torneo que busca coronar al nuevo campeón Mundial Peso Pesado de WWE.

El “Fenomenal” salió victorioso de una triple amenaza que dejó de todo, y derrotó en última instancia a Bobby Lashley, por lo que disputará el nuevo título de la compañía ante Seth “Freakin” Rollins.

En la primera lucha, Styles se enfrentó a dos leyendas del wrestling: Rey Mysterio y Edge, quienes dieron un espectacular combate, del cual salió victorioso.

En la segunda triple amenaza, que involucró a Bobby Lashley, Austin Theory y Sheamus, “The All Mighty” superó al campeón de Estados Unidos y al irlandés tras conectar una lanza contra este último, logrando la cuenta de tres.

