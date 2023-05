Espera rival: Seth Rollins se convirtió en el primer finalista para disputar el nuevo Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE

El pasado lunes, durante la transmisión del programa RAW, Seth Rollins se convirtió en el primer finalista para disputar el nuevo Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE.

Tras la primera parte de un mini torneo, el exThe Shield se alzó como el gran ganador de la jornada, y ahora espera rival para definir al nuevo monarca de la compañía.

En primera instancia, Seth “Freakin” Rollins se midió en una triple amenaza ante Shinsuke Nakamura y Damian Priest, donde, luego de una buena lucha, “The Visionary” se llevó la victoria.

Posteriormente, se realizó otra triple amenaza, que involucró a Cody Rhodes, The Miz y Fin Balor, donde este último se alzó como el ganador luego de que Brock Lesnar irrumpiera y atacara al “American Nightmare”, costándole el triunfo y pactando así una nueva lucha entre ambos.

Rollins y Balor cerraron el show de la marca roja, donde finalmente el primero se cobró revancha de SummerSlam 2016 y se clasificó a la final para disputar el Campeonato Mundial Peso Pesado.

Su rival saldrá de la marca SmackDown, donde nuevamente se realizará un mini torneo con dos triple amenazas: Rey Mysterio vs Edge vs AJ Styles; y Bobby Lashley vs Austin Theory vs Sheamus.

El monarca será coronado en el próximo evento de la compañía, Night of Champions, el cual se realizará el próximo sábado 27 de mayo en horario aún por confirmar desde el Jeddah Superdome de Jeddah, en Arabia Saudí.