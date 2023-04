WWE presenta el nuevo Campeonato Mundial Peso Pesado: campeón será coronado en Night of Champions

Durante el último episodio de RAW, Triple H realizó un anuncio que dejó muy conforme y emocionados a los fanáticos de la lucha libre y de WWE.

Esto porque “The Game” presentó el nuevo Campeonato Mundial Peso Pesado, algo que los seguidores de la industria llevaban pidiendo por mucho tiempo.

“Como superestrella de WWE he tenido el honor de competir para todos ustedes y luchar en esta misma arena, y hoy tengo una noticia mucho más importante que compartir”, comenzó declarando Triple H, para luego dar paso a la presentación del cinturón, que mantiene tintes del viejo “Big Gold Belt“.

En esa misma línea, el “Asesino Cerebral” anunció que el nuevo campeón mundial peso pesado de WWE será coronado el próximo sábado 27 de mayo en el evento Night of Champions, el cual se realizará en Arabia Saudí.

El antiguo cinturón mundial peso pesado, más conocido como “Big Gold Belt”, es considerado uno de los títulos más lindos, estéticamente, en la historia de la empresa, el cual dejó grandes campeones durante los años.

Sin ir más lejos, fue el título que lanzó a la élite del wrestling a Rey Mysterio, y que tuvo destacados campeones como The Undertaker, Batista, Triple H, Batista, CM Punk, Edge, entre otros.

Precisamente, la “Superestrella Categoría R” es considerado el último gran campeón mundial peso pesado, ya que tras su anuncio de retiro en el año 2011, el “Big Gold Belt” perdió relevancia hasta ser desactivado totalmente de la empresa.

BREAKING NEWS: WWE will crown a BRAND NEW World Heavyweight Champion on May 27 at #NightofChampions!@TripleH has brought back a legendary championship on #WWERaw that The Game knows all too well! pic.twitter.com/BNxvJK2rRh

— WWE (@WWE) April 25, 2023