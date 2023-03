A fines de octubre de 2022, se anunció con bombos y platillos la realización del evento de lucha libre en Chile “Héroes del Ring”, el cual se realizaría en dos fechas y con reconocidos exponentes.

De ahí en más, el hype de los fanáticos aumentó tras conocer que uno de los mejores luchadores del mundo, Will Ospreay, además del exWWE Santino Marella, dirían presente en esta exhibición de wrestling que se iba a llevar a cabo en Santiago y Valparaíso.

No obstante, con el paso de los meses, el evento comenzó a sufrir modificaciones, por ejemplo, se había fijado para el 10 y 11 de diciembre la realización de este, cambiando posteriormente al 25 y 26 de marzo.

“Todo por un funado”

Pese a esto, lo que más “colmó” la paciencia de los fanáticos fueron las baja de Ospreay y Marella, quienes lideraban la cartelera de Héroes del Ring, pero por sobre todo, los luchadores que fueron anunciados como reemplazos.

Específicamente, las críticas se concentraron en Marty Scurll, puesto que este es acusado de acoso y abuso sexual contra una menor de edad.

¿No había uno más funado? Marty Scurll anunciado para Héroes del Ring como reemplazante de Will Ospreay pic.twitter.com/MPqhsH0TfB — DDSD Wrestling (@dosdossolodos) March 3, 2023

Lo peor es que era super innecesario traer a Marty Scurll jaja un Bandido vs algún local hubiese bastado para vender entradas. — Matías Burts (@SpotMonkeyss) March 23, 2023

Sin transmisión

Otra de las cosas que se había promocionado era que después de varios años, la lucha libre chilena volvería a ser transmitida por la televisión nacional, específicamente por TNT Sports.

No obstante, a días del evento, y por no cumplir con los estándares de producción y calidad, el canal que transmite el fútbol chileno optó por no televisar Héroes del Ring.

Cancelación de fechas

Con todos estos antecedentes, la producción del evento informó la cancelación de la fecha programada para Valparaíso.

Y pese a que se mantenía la duda de si la jornada de Santiago sufriría la misma suerte, ADN pudo conocer que finalmente todo el evento fue suspendido, donde ni la nostalgia de tener Carlos Cabrera y Hugo Savinovich, además de las y los luchadores nacionales, pudieron mantener a flote el espectáculo.