Encabezada por grandes exponentes: evento de lucha libre “Héroes del Ring” se transmitirá por la televisión chilena

Para el mes de marzo fue fijada la realización del evento de lucha libre “Héroes del Ring”, el cual se llevará a cabo en dos jornadas, una en Santiago y otra en Valparaíso.

El evento estará encabezado por reconocidas estrellas internacionales, como Will Ospreay y Natalia Markova, y también luchadores locales como Ángel, Coyote, Gidget, Zack Over, Zatara, entre otros.

No obstante, la novedad de este evento es que será transmitido por la televisión chilena.

Esto porque el espectáculo de wrestling a realizarse durante el mes de marzo en nuestro país, será televisado por TNT Sports, el cual será narrada por las históricas voces de Carlos Cabrera y Hugo Savinovich.

Slick Billy with the Big Willy heading over to Chile 🇨🇱 https://t.co/R9PlQQBLJB pic.twitter.com/kw05zeEoDy

— ᵂⁱˡˡ ᴼˢᵖʳᵉᵃʸ • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) October 20, 2022