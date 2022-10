Con Will Ospreay a la cabeza: evento de lucha libre “Héroes del Ring” se realizará en Chile

Un nuevo evento de lucha libre se realizará en nuestro país durante el mes de diciembre, y se desarrollará en dos jornadas.

Se trata de “Héroes del Ring”, la cual se realizará en Santiago y Concón, Región de Valparaíso.

Will Ospreay, una de las superestrellas independientes más reconocidas, dirá presente en este evento, liderando la cartelera.

De momento, solo se ha confirmado, además de Ospreay, la presencia del luchador nacional Coyote, de Revolución Lucha Libre la leyenda y “dueño de la verdad”, además del excampeón de Legión Lucha Libre, Angel.

Finalmente, la conducción y el relato de cada una de las peleas estará a cargo de las históricas voces de transmisión en español de WWE, Carlos Cabrera y Hugo Savinovich.

Este evento se desarrollará el 10 de diciembre en el Polideportivo de Ñuñoa y el 11 de diciembre en el Estadio de Concón. Ambos días iniciará a las 18:00 horas.

Además, se transmitirá por streaming a través de la modalidad PPV.

Las entradas para este evento las puedes adquirir acá (hacer click).

Slick Billy with the Big Willy heading over to Chile 🇨🇱 https://t.co/R9PlQQBLJB pic.twitter.com/kw05zeEoDy

— ᵂⁱˡˡ ᴼˢᵖʳᵉᵃʸ • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) October 20, 2022