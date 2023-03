Julia Vial fue la protagonista en el último episodio de Buenos noches a todos. En el programa de TVN conducido por Eduardo Fuentes, la periodista de La Red habló de su presente televisivo, como también de su vida personal. Así, la comunicadora se refirió al alzheimer de su mamá, que le dio poco después de que muriera el papá de la conductora de Hola Chile hace diez años.

“Cuando mi papá falleció, vienen una serie de episodios que nadie se dio cuenta, ni ella. Tuvo dos derrames cerebrales que no supimos, y que se comenzaron a detectar porque mi mamá nunca dijo ‘poto’, y ella nunca dijo un garabato, nada. De hecho, nos cobraba multa por los garabatos”, dijo Julia Vial sobre su madre al comienzo.

“Ahí empezamos a ver que había algo raro. Ella ya no tenía esa necesidad de que tenía que estar bien por el otro. Y ahí se empezó a venir abajo. Y de a poco empezamos a ver que había cosas que no cuadraban, estaba el tema de los derrames, y después el diagnóstico que fue el principio de Alzheimer“, añadió enseguida.

Tras ello, la periodista contó cómo lo ha enfrentado. “Yo le seguí el juego en todo, desde el minuto uno. Me llamaba diez veces, ‘¿aló, Julita?’ ‘Sí, mamá’, ‘ay que estoy tonta, no sé por qué te llamé’, ‘no importa, cuando te acuerdes me vuelves a llamar’. Te juro, pasaba un minuto, ‘¿Aló, Julita?’, ‘sí’, ‘no es que de nuevo se me olvidó’, ‘no importa’ (…) Entonces, yo no la angustio“, afirmó.

“No le digo ‘no mamá, estás equivocada’. No, para qué, yo le sigo el juego (…) Más que angustiante, es como tratar exageradamente que ella esté bien. Eso es lo más importante“, complementó después.

“Ella es una mujer fantástica, fabulosa”

Más adelante, la conductora de Hola Chile manifestó toda la admiración y lo agradecida que está de su madre. “Ella es una mujer fantástica, fabulosa. Hiperactiva, que se sacrificó por su marido, por sus hijos, por su mamá, por la gente de Pirque, por todos (…) Entonces, hay que dejarla que esté bien. Acompañarla y ayudarla“, sostuvo.

Posteriormente, la comunicadora de La Red reveló lo difícil que ha sido el Alzheimer de su mamá para sus hijos. “Más que difícil para uno, que es adulto, de repente es para los niños, para mis hijos. Para ellos es más complejo. Porque su abuela no los reconoce o les dice incoherencias“, expuso.

“Y por más que tú lo hables con ellos y les expliques, ‘que la abuela ya no se acuerda tanto, a veces nos reconoce, a veces no’, para ello es complejo. Es difícil“, adicionó.

Finalmente, Julia Vial señaló sobre su mamá, que “ahora ella está súper bien, está viviendo con mi hermano y su pareja, que son encantadores“.