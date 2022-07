Estuvo siempre ebria y echó al DJ: Julia Vial se coronó de novia jugosa en regado matrimonio

Fue todo un espectáculo. Julia Vial se coronó como la novia más jugosa en su matrimonio, donde se portó de la peor forma.

Es que la periodista contó, en Podemos Hablar, detalles inéditos de su casamiento, que estuvo lejos de ser un día perfecto.

Todo partió porque a la animadora de La Red le falló el peluquero para su gran jornada, lo que desató el escándalo.

“Mis amigas que me conocen sabían que yo estaba en crisis y encontraron que la situación para arreglarlo era llevar un cooler con piscolas”, confesó.

Una pésima idea que desató una serie de acontecimientos nefastos que hicieron que la conductora terminara de la peor forma en su boda.

Julia Vial, jugosa

Así, la figura de Hola Chile relató que, tras la ocurrencia de sus compinches, “me bajó la curada mañosa. Llegué a mi casa y le digo a mi mamá: ‘No me gusta el peinado, no me gusta el maquillaje, ni el vestido'”.

Posterior a esto, su padre la encerró en el baño para que entrara en razón. Sin embargo, la cosa no paró ahí, ya que el colapso de la novia fue total.

Esto porque tuvo que conseguir un sacerdote a último minuto, ya que su cura se había ido preso, y se le perdieron las argollas.

“Cuando llegamos a la fiesta y el mozo me dijo: ‘¿Quiere servirse algo?’. Y le dije: ‘Si, una piscola por favor’. Y de ahí no paré”, reveló.

Un hecho que hizo que su papá se retirara indignado de la celebración. “Me voy de este matrimonio, porque me estás dando vergüenza”, le dijo.

Julia Vial, sin embargo, siguió bebiendo. Y relató que terminó echando al DJ. “Lo último que recuerdo es una fila de mozos que me dicen: ‘Queremos despedirnos de usted, nunca en la vida habíamos visto a una novia dándolo todo. La felicito’. Y de ahí vino lo que se llama ‘la caña moral’”, cerró.