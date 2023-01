Primera Dama del 13: Loreto Aravena lució su romance con Max Luksic en el Festival de Las Condes

El pasado viernes por la noche, se vivió la primera jornada del Festival de Las Condes, fiesta que tuvo como platos fuertes a Vicentico, Chiqui Aguayo y Nicole, mientras que entre el público estaba Loreto Aravena.

En la previa del evento, muchos rostros fueron los que se pasearon por el Parque Padre Hurtado, entre ellos la actriz de Canal 13, quien se lució y se mostró muy feliz y contenta con su pareja, Max Luksic.

Así se vieron cuando los animadores del Festival, Tonka Tomicic y Francisco Saavedra, presentaban a las autoridades de la comuna, como la alcaldesa Daniela Peñaloza, y otros concejales.

Tras presentar a las autoridades comunales, vino el turno de los ejecutivos de Canal 13, y ahí fue donde apareció Max Luksic, director ejecutivo de la estación televisiva, en compañía de Loreto Aravena, quien sonrió y se mostró orgullosa en todo momento.

De Loreto Aravena a Daniela Peñaloza

Fue una de las sorpresas de la primera noche del Festival de Las Condes. La alcaldesa Daniela Peñaloza se robó las miradas en el Parque Padre Hurtado.

Es que la edil llegó hasta la explanada donde se desarrolló el evento como toda una rockstar, vestida de la forma más estelar, situación que comentó en conversación con Radio ADN.

“Es un vestido que tiene toda la lógica de la economía circular, lo arrendé, porque para que comprar más ropa, la industria de la ropa es de las que más agua contamina, para que tengamos la idea de reutilizar y por eso fui donde una gran amiga, para que enganchemos en el sentido del desarrollo sostenible”, comentó la máxima autoridad comunal.

Agregó que: “hay distintos valores, personas que hacen esto, busquen esas alternativas, de reutilizar, de no agrandar mucho el closet”, sostuvo Daniel Peñaloza.

Cerró comentando su participación televisiva, y en el mismo Festiva: “es una debilidad, me encantan las comunicaciones, me encanta bailar, cantar, acá sale como este lado B mío. Este Festival es pura energía familia, en momentos difíciles, muchos chilenos no podrán tener vacaciones”, dijo a los micrófonos de ADN.