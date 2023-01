Royal Rumble 2023: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el evento de WWE?

Este fin de semana comenzará de forma oficial el camino hacia Wrestlemania. Esto ya que el evento Royal Rumble se realizará en Texas, pese a los conflictos administrativos de WWE.

Luchas titulares, continuación de feudos, además de las batallas reales, tanto masculina como femenina, marcarán el evento considerado el primero de “los cuatro grandes” (junto a Wrestlemania, Summerslam y Survivro Series”.

Las expectativas del evento están por las nubes, donde incluso el nombre de The Rock ha asomado como posible participante de la batalla real, y también como eventual ganador de la misma. Sami Zayn, Cody Rhodes y Seth Rollins también aparecen como candidatos.

Así las cosas, se espera que la Batalla Real se convierta en uno de los eventos más exitosos de la historia, ya que se han vendido casi 43 mil entradas, lo que supondría unos siete millones de dólares en ingresos directos y colocarían esta edición como uno con el mayor número de público en directo en Estados Unidos, sacando de este cálculo a Wrestlemania.

Uno de los cuatro grandes eventos de WWE se llevará a cabo este sábado 28 de enero en el estadio Alamodome de San Antonio, Texas, recinto con capacidad para 50.000 personas.

Esta nueva edición del Royal Rumble partirá a contar de las 22:00 horas, mientras que el kickoff comenzará una hora antes, es decir, a las 21:00 horas.

La batalla real se podrá ver por WWE Network y Peacock, mientras que la previa se transmitirá a través de WWE Network, Peacock y las redes sociales de WWE, que incluyen Youtube.

Who will win the Men's #RoyalRumble Match this Saturday? pic.twitter.com/8XGtQHh9Qq

— WWE (@WWE) January 24, 2023