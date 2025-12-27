;

Tras brutal ataque de perros a su hija de 10 años: mujer denunció a su papá por negligencia

Los hechos ocurrieron mientras la menor de edad estaba al cuidado de su abuelo en Calera de Tango. “Ella sufrió entre 40 minutos y una hora”, aseguró.

Sebastián Escares

Tras brutal ataque de perros a su hija de 10 años: mujer denunció a su papá por negligencia

Este sábado, María Fernanda Lagos, madre de Antonella, niña de 10 años que fue brutalmente atacada por perros en Calera de Tango, denunció a su padre (abuelo de la menor) por negligencia.

En diálogo con T13, la madre de la víctima comentó que “el mejor regalo es que mi hija está respirando”.

Revisa también

ADN

Con erosión en los ojitos, con mucho dolor y llorando, abrió los ojitos. Para mí fue todo, o sea. De verdad, ahora estoy demasiado contenta, me dicen ‘¿por qué estás contenta? Tu hija está en la UCI’, pero yo estoy feliz", comentó Lagos.

En ese contexto, pese a ser su padre a quien denuncia, Fernanda Lagos señaló que la situación es “fuerte, pero es mi hija. Si ella no estuviera, yo tampoco estoy. De verdad que la amo demasiado”.

Los hechos

Todo ocurrió el pasado 15 de diciembre, cuando en una parcela, mientras la niña estaba al cuidado de su abuelo, fue atacada por perros.

La madre al llegar a la parcela se encontró con su hija sobre una mesa de fierro, con su cabeza abierta.

El adulto mayor dijo que “todo había pasado en tres minutos, que él le había dado jugo de naranja y contestó una llamada”.

“El informe clínico dice que ella sufrió entre 40 minutos y una hora. Ella gritó, ella pidió ayuda“, detalló la madre de la menor.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad