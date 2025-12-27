Tras brutal ataque de perros a su hija de 10 años: mujer denunció a su papá por negligencia

Este sábado, María Fernanda Lagos, madre de Antonella, niña de 10 años que fue brutalmente atacada por perros en Calera de Tango, denunció a su padre (abuelo de la menor) por negligencia.

En diálogo con T13, la madre de la víctima comentó que “el mejor regalo es que mi hija está respirando”.

“Con erosión en los ojitos, con mucho dolor y llorando, abrió los ojitos. Para mí fue todo, o sea. De verdad, ahora estoy demasiado contenta, me dicen ‘¿por qué estás contenta? Tu hija está en la UCI’, pero yo estoy feliz", comentó Lagos.

En ese contexto, pese a ser su padre a quien denuncia, Fernanda Lagos señaló que la situación es “fuerte, pero es mi hija. Si ella no estuviera, yo tampoco estoy. De verdad que la amo demasiado”.

Los hechos

Todo ocurrió el pasado 15 de diciembre, cuando en una parcela, mientras la niña estaba al cuidado de su abuelo, fue atacada por perros.

La madre al llegar a la parcela se encontró con su hija sobre una mesa de fierro, con su cabeza abierta.

El adulto mayor dijo que “todo había pasado en tres minutos, que él le había dado jugo de naranja y contestó una llamada”.

“El informe clínico dice que ella sufrió entre 40 minutos y una hora. Ella gritó, ella pidió ayuda“, detalló la madre de la menor.