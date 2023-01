Inicia el camino a Wrestlemania: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver Royal Rumble 2023?

A pesar de las polémicas administrativas, WWE realizará su tradicional evento Royal Rumble 2023, el cual iniciará el camino hacia Wrestlemania 39.

30 hombres y 30 mujeres buscarán quedarse con la Batalla Real y poder optar a una lucha por el título máximo, además de una serie de luchas titulares que marcarán la cartelera del evento.

A días de la realización de este, son varias las superestrellas que asoman como los favoritos de este 2023 para llevarse el Royal Rumble.

Drew McIntyre, Seth Rollins, Cody Rhodes, y Sami Zayn aparecen como los nombres que podrían ganar el evento, sobre todo este último, quien se encuentra over con el público y los seguidores.

No obstante, también se ha hablado del retorno de un viejo conocido al ring: se trata de The Rock, quien podría ser el gran tapado de la noche, y también candidato a llevarse la lucha de 30 hombres.

Sin embargo, todas las informaciones respecto a La Roca provienen de rumores, por lo que no hay nada confirmado.

Who will win the Men's #RoyalRumble Match this Saturday? pic.twitter.com/8XGtQHh9Qq

— WWE (@WWE) January 24, 2023