El pasado fin de semana, Luis Jara realizó un show en la región de Coquimbo, en el norte del país. Todo parecía ir de lo más bien. El público aplaudía y daba diversas demostraciones de que disfrutaba del concierto del cantante y exconductor de Mucho Gusto. Pero hubo también un momento incómodo.

El artista chileno, que reside en Miami, Florida, fue víctima de acoso por parte de una de las asistentes. Una mujer que se subió al escenario, y que ante la mirada de sorpresa de Lucho Jara, empezó abrazarlo y a acercarse de manera incómoda a él.

De hecho, el acoso de esta fan del cantante nacional llegó a su parte más grave, cuando le tocó el trasero e intentó hacer lo mismo con su entrepierna. Solo las manos de Luis Jara lograron evitar que manoseara sus genitales, quien en todo momento se mostró educado y amable con la mujer.

Incluso, cuando ella se iba a retirar del escenario, el cantante la fue a buscar para continuar con su canción.

La situación fue condenada en redes sociales

No obstante, más allá de las risas del público presente en el lugar, en las redes sociales la conducta de la mujer fue fuertemente criticada. De hecho, se cuestionó con mucho ahínco, de que si esto hubiera sido al revés, y si ella hubiera sido hombre y él mujer, la condena sería total.

“No entiendo cómo permitieron que esa señora hiciera semejante acoso, es para ambos lados… Qué falta de respeto, no normalicemos estas situaciones“, comentó una internauta. “Mal la señora ahí. No porque seas cercano a la gente tiene que pasar el límite. Bastante desubicada, mal educada y flaite”, dijo también otra.

Finalmente, hubo una seguidora de Luis Jara, que escribió: “Pucha Luchito, cómo te acosan. Pero ahí todos se ríen. Pero si fuera un hombre el acosador con una mujer, sería grave la cosa. Siempre tan caballero frente a su público. Por eso y tantas cosas lindas que tienes, es que me encantas“.