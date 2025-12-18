La Plaza de Armas de Chimbarongo vuelve a convertirse en un punto de encuentro durante las celebraciones de fin de año, con una propuesta navideña que ha convocado a cientos de vecinos y visitantes.

En medio de la iluminación y los distintos adornos instalados en el espacio público, el principal atractivo ha sido el tradicional pesebre de mimbre, pieza patrimonial que cada año concentra la atención del público.

La estructura, elaborada por el recordado artesano local Rodolfo Castro, es considerada uno de los símbolos más representativos de la comuna y refleja la identidad ligada al trabajo en mimbre.

El pesebre es, además, el elemento más fotografiado del recorrido y uno de los puntos obligados para quienes visitan la plaza durante la noche.

El alcalde Marco Antonio Contreras destacó la respuesta de la comunidad y el valor cultural del montaje. “Estamos muy contentos al hacer un pequeño balance, todo el trabajo y dedicación es valorado incluso más allá de nuestros límites comunales”, afirmó.