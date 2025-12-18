Bajo secreto reforzado: 47 gendarmes y 23 civiles enfrentarán a la justicia este viernes en audiencia masiva

El cerco policial se cerró definitivamente. Durante la tarde de este jueves, se confirmó que los últimos tres gendarmes que mantenían órdenes de detención pendientes se entregaron a la justicia, completando así la lista de objetivos de la denominada “Operación Apocalipsis”, la investigación más grande del último tiempo sobre corrupción al interior de Gendarmería.

Con estas detenciones, el escenario queda listo para una jornada judicial histórica. Mañana viernes, a las 9:00 de la mañana, el 12º Juzgado de Garantía de Santiago será la sede de una masiva audiencia de formalización de cargos.

Cifras de un escándalo

Según confirmó la Fiscalía Occidente, en total serán 70 los imputados que enfrentarán a la justicia. El desglose revela la magnitud de la red criminal desbaratada:

47 Gendarmes: Funcionarios públicos acusados de facilitar operaciones ilícitas al interior de los penales.

Funcionarios públicos acusados de facilitar operaciones ilícitas al interior de los penales. 23 Civiles: Personas externas vinculadas a la estructura delictiva.

Causa “Secreta Reforzada”

Dada la gravedad de los delitos investigados —que incluirían ingreso de drogas, celulares y beneficios carcelarios a cambio de pagos— y la complejidad de la organización, la Fiscalía ha tomado resguardos excepcionales. La causa ha sido declarada “en reserva y con secreto reforzado”, lo que implica que los detalles específicos de las pruebas y la identidad de testigos protegidos se mantendrán bajo estricta confidencialidad durante la audiencia.

Esta medida busca asegurar el éxito de la persecución penal y evitar filtraciones que puedan poner en riesgo la integridad de la investigación o de las personas involucradas en el proceso.