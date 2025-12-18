;

Bajo secreto reforzado: 47 gendarmes y 23 civiles enfrentarán a la justicia este viernes en audiencia masiva

Tras la entrega de los últimos tres funcionarios este jueves, el Ministerio Público se prepara para imputar cargos por cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita en una causa que remece al sistema penitenciario.

Mario Vergara

Tamara Aranda

47 gendarmes y 23 civiles enfrentarán a la justicia enaudiencia masiva

47 gendarmes y 23 civiles enfrentarán a la justicia enaudiencia masiva

00:34

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El cerco policial se cerró definitivamente. Durante la tarde de este jueves, se confirmó que los últimos tres gendarmes que mantenían órdenes de detención pendientes se entregaron a la justicia, completando así la lista de objetivos de la denominada “Operación Apocalipsis”, la investigación más grande del último tiempo sobre corrupción al interior de Gendarmería.

Con estas detenciones, el escenario queda listo para una jornada judicial histórica. Mañana viernes, a las 9:00 de la mañana, el 12º Juzgado de Garantía de Santiago será la sede de una masiva audiencia de formalización de cargos.

Revisa también:

ADN

Cifras de un escándalo

Según confirmó la Fiscalía Occidente, en total serán 70 los imputados que enfrentarán a la justicia. El desglose revela la magnitud de la red criminal desbaratada:

  • 47 Gendarmes: Funcionarios públicos acusados de facilitar operaciones ilícitas al interior de los penales.
  • 23 Civiles: Personas externas vinculadas a la estructura delictiva.

Causa “Secreta Reforzada”

Dada la gravedad de los delitos investigados —que incluirían ingreso de drogas, celulares y beneficios carcelarios a cambio de pagos— y la complejidad de la organización, la Fiscalía ha tomado resguardos excepcionales. La causa ha sido declarada “en reserva y con secreto reforzado”, lo que implica que los detalles específicos de las pruebas y la identidad de testigos protegidos se mantendrán bajo estricta confidencialidad durante la audiencia.

Esta medida busca asegurar el éxito de la persecución penal y evitar filtraciones que puedan poner en riesgo la integridad de la investigación o de las personas involucradas en el proceso.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad