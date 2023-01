Moria Casán responde a las críticas por usar bikini a sus 76 años: “La libertad pasa por elegirse siempre”

La ex vedette argentina Moria Casán se ubicó al centro de una polémica luego de que se viralizara una imagen suya usando bikini en la playa.

La imagen se convirtió en tendencia después de que una usuaria de redes sociales la reposteara, pidiéndo que la mujer de 76 años se tape.

La respuesta de Moria fue inmediata: “Tapate vos”.

Entrevistada por La Mañana, Casán respondió que no entiende por qué una mujer de 70 años tendría que taparse.

“Si bien no tengo el cuerpo que tenía a los 30, porque tengo 76 años, es una foto natural”, comentó la artista.

De todos modos, Moria aclaró que la foto había sido editada. “Aunque ese tampoco es el cuerpo mío, la parte del abdomen y las piernas están aumentadas. A mí me aumentaron. No sé qué pasó”.

“De cualquier manera, aumentado o no, ese es mi cuerpo. Y bueno, si fuera por mí yo hago nudismo. No puedo, porque las buenas costumbres no lo permiten”, añadió.

“La libertad pasa por elegirse siempre”

La actriz aseguró que “no se siente atacada” por los comentarios en las redes sociales. “No me manejo por decretos ajenos. Nunca tuve presiones en mi cuerpo. No tuve que luchar contra nada. Siempre hice lo que se me cantó”, sostuvo Casán.

Además, envió un fuerte mensaje acerca del amor propio. “Elíjanse más allá de todo y la van a pasar bien en la vida. Si no, siempre estás obedeciendo a reglas que te meten presiones y te coartan la libertad”.

“Creo que la libertad pasa por elegirse siempre. Tiene que ver con quererse y priorizarse, de eso se trata para seguir viviendo bien”, concluyó Moria Casán.