“Es un trabajo invisibilizado”: JC Rodríguez se emociona con ayuda a señor que cuida a su mamá enferma

En la mañana de este martes 27 de diciembre, Julio César Rodríguez se emocionó en pleno matinal. Esto tras conocer el caso de un señor de 59 años y viudo, que junta latas porque no trabaja, ya que cuida a su mamá de 87 años que está senil y no la puede dejar sola. Un vecino de la comuna de Santiago que recibió una ayuda espontánea en el despacho del conductor de CHV.

“Salgo todos los días a las 6 de la mañana. Me hago 100 lucas en lata y mi mamá gana 160, y con eso nos damos vuelta (…) Pero no compro aquí en La Vega porque es muy farandulera. Voy a Franklin. Es más barato“, contó al principio el señor de 59 años.

“Me hago como 80, 90 kilos. Ya tengo cinco sacos y cada saco son de 15 kilos más o menos. Llamo a un caballero, me lleva en la camioneta y los vendo (…) Cuando me preguntan qué ando haciendo, ‘ando dando la lata’“, complementó después.

Tras ello, el vecino se desahogó. “Mi viejita es lo único que tengo, no la puedo dejar tirada (…) Hablé con mi hermana ayer porque ella me da 20 lucas. Entonces le dije que me subiera la cuota a 30, para ayudar a pagar el arriendo. Si no son para mí, son para su mamá. Para poder pagar el arriendo y para que no me vayan a botar a la calle cuando no lo hago pague“, afirmó.

“Si me bota, ¿dónde me voy con mi vieja? (…) Yo vivo y trabajo para mi viejita. Ella es todo para mí. Llego como a las 9 a las hora que despierta, le llevo desayuno a la camita, le doy su pastilla para la presión. Después ella se levanta, porque dentro de todo, ella está lúcida. Hay que cuidarla. Así como ella me dio todo a mí, yo tengo que hacer que en sus últimos años sea feliz“, añadió.

Solicitó a sus hermanos mayores que ayudaran

Y más adelante, hizo un llamado a sus hermanos a poner de su parte. “Por eso le pido a mis hermanos que se pongan las pilas con la mamá. Que no la dejen botada. Porque cuando se mueran, la van a echar de menos. Yo la disfruto lo que más puedo“, expuso ante un atento JC Rodríguez.

Luego, el señor agregó: “De repente, ella pelea conmigo porque me dice, ‘tengo que irme de Santiago a Antofagasta donde mi mamá’. ‘Mamá, si se te murió tu mamá’ (…) La tienen como abandonada, Julio. A mi hermana mayor la otra vez le dije, ‘oye, ven a buscarla todos los sábados…’. Fue dos meses, nunca más. Y esa es la pena que tengo yo. El abandono“.

Y posteriormente, el vecino de Santiago Centro manifestó todo el cariño que siente por su mamá, el que explica su devoción y entrega por ella. “Apechugo nomás por mi vieja. Porque si ella me dio todo a mí… Yo soy su guagua, su regalón“, sostuvo.

La ayuda espontánea

Hasta que de repente, otro sujeto interrumpió la entrevista. “Mi socio lo está viendo por televisión, Marcelo Zuñiga, ni nombre es Cristián Ruela (…) Nosotros tenemos un estudio jurídico aquí en Huérfanos con Ahumada. Y hemos empatizado con lo que usted dice, y nos vamos a poner con 100 lucas porque queremos de verdad que le ayude. Solamente que le ayude”, dijo.

“Mira, yo creo que si algo tenemos los chilenos, es que sabemos enfrentar situaciones difíciles. Y lo que él está viviendo, no es el primero ni el último. Lamentablemente, esta hoy día es una realidad que tenemos en nuestro país. Y de verdad, de todo corazón, con mucho cariño“, adicionó después.

Una situación, ante la que JC Rodríguez no pudo evitar conmoverse, e incluso tuvo que salir de cámara durante unos segundos. “Bueno Monse, esto es todo espontáneo, porque estamos aquí en la calle. Estamos aquí mismo donde partimos. La verdad es que la historia del señor es muy…“, alcanzó a expresar.

“Oye Monse, y pienso en cuanta gente cuidadora hay, que es un trabajo invisibilizado completamente. Que es una función que es tan importante para la familia. Bueno, ahora, en estos nuevos proyectos de ley se está tratando de remediar eso, pero todavía nos falta mucho“, concluyó el rostro de CHV, finalmente.