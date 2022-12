"Sé de un niño...": JC Rodríguez llora en los Premios LaJunta al apoyar a víctimas del incendio en Viña del Mar

En la noche del jueves 22 de diciembre, se desarrolló la ceremonia de los Premios LaJunta 2022. Una instancia de reconocimiento a los artista urbanos, que es liderada y nace de la iniciativa de Julio César Rodríguez con su programa del mismo nombre. Y durante el evento, se vivieron diferentes emociones, tanto risas y alegrías, como también hubo pena.

Y el mismo animador principal de la premiación, JC Rodríguez, fue uno que se conmovió al referirse a las víctimas de los incendios en la Quinta Región, precisamente, en la comuna de Viña del Mar. Hasta la fecha, según un último catastro del municipio, son más de 200 las casas afectadas por el fuego.

Arte Elegante, Ficha Máxima 2022

Todo este momento en el que el conductor de CHV llegó a llorar, se dio después de que al cantante Arte Elegante se le diera la Ficha Máxima de los Premios Lajunta. “Único, épico, quiero que todos nos pongamos de pie para aplaudir a un gigante”, así lo presentó el comunicador, para luego dar paso al discurso del artista urbano.

“Agradecer este regalo que me dio LaJunta. Agradecer la oportunidad. Agradecer a Dios también que me da la oportunidad de estar aquí. Vengo de los lugares más bajos de la ciudad“, dijo al comienzo el cantante nacional.

“También pedirles perdón, porque cuando tenía menos, ayudaba más… Ahora que tengo más, ayudo menos, eso lo reconozco. Así que vamos para arriba, vamos a intentar hacer las cosas mejor. Todos los días se aprende algo“, complementó después.

Se acordó de los niños y jóvenes que están en el Sename

Tras ello, Arte Elegante destacó la importancia que ha tenido la música en sus vida. “Agradecer a todos estos muchachos que están sonando, que hicieron que la industria chilena sonara. Que tuviéramos un empleo para a la casita llevar un pancito. Tener todo en la casita, que no faltara nada“, afirmó.

“Así que gracias a todos estos muchachos que salieron a buscarla y no esperaron que llegara. A sí mismo me subí a las micro y me atendieron muy bien. Gracias a todos estos muchachos que están sonando, que Dios los bendiga (…) A todos los que han luchado por sus metas, a los chicos del Sename“, añadió enseguida.

Y más adelante, el artista urbano agradeció al animador de Contigo en la mañana. “A Julio César que abrió el espacio, que nos dio la oportunidad, gracias por este regalo, una sorpresa para mí. Y al Pablo Chill-E igual, que ha apoyado mucha gente. Nos ha tirado un empujón“, sostuvo.

La tristeza de JC

Tras las palabras de Arte Elegante, le tocó hablar al comunicador de CHV. “Tu mensaje llega a mucha gente. Más de 90.000 personas nos están viendo. Y queremos dedicarles este programa, fuera de libreto, a todos los que son seguidores de LaJunta por supuesto, a todos los están aquí. Pero a la gente de la Quinta Región que esta noche, que ahora mismo, tiene que evacuar sus casas…“, mencionó.

Y más conmovido, JC Rodríguez prosiguió: “Sé de un niño, hace poquito que me llamó, que estaba en su casita, para ver LaJunta y tuvo que abandonarla para verla en la casa de un familiar. Porque tuvo que dejar su casa porque el fuego está llegando a lugares urbanos, en Viña del mar, en el cerro. Lugares que nunca pensamos que iban a llegar”.

Finalmente, casi entre lágrimas, Julio César Rodríguez le envió un mensaje a las personas damnificadas por el incendio en Viña del Mar. “Para ustedes, para la gente que está sufriendo ahí en la Quinta Región, le dedicamos este programa especialmente. Porque tenemos un pie siempre con la gente que lo está pasando mal“, cerró.