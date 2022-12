Shakira llama a no olvidar a futbolista que está condenado a muerte en Irán

La cantante colombiana Shakira, recordó este domingo al futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, quien está condenado a muerte en su país, luego de ser declarado culpable del delito de “rebelión contra el Estado o un gobernante islámico“.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Shakira pidió no olvidarse de Amir Nasr-Azadani, asegurando que está “en el pabellón de la muerte, solo por hablar a favor de los derechos de las mujeres”.

Today at the final of the World Cup, I only hope the players on the field and the whole world remembers that there’s a man and fellow footballer called Amir Nasr, on death row, only for speaking in favor of Women’s rights. pic.twitter.com/VdMicGVaml

— Shakira (@shakira) December 18, 2022