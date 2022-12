Una preocupante situación tiene en alerta al mundo del fútbol y al escenario global. El régimen de Irán condenó a muerte al futbolista profesional iraní Amir Nasr-Azadani, quien fue detenido luego de defender púbicamente los derechos de las mujeres en su país.

La impactante noticia encendió las alarmas en distintas organizaciones, como el Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), el cual se manifestó en sus redes sociales para pedir que se elimine el castigo en contra del futbolista iraní.

“FIFPRO está conmocionado y asqueado por los informes de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”, señaló la entidad.

Amir Nasr-Azadani, de 26 años, viene de jugar en el club iraní Iranjavan Bushehr. También ha defendido los colores de Rah Ahan, Tractor Sazi y Gol Reyhan Alborz, todos son equipos de Irán.

El régimen de Irán ya ejecutó públicamente a un manifestante el pasado lunes. Se trata de Majid Reza Rahnavard, joven de 23 años que murió ahorcado en una grúa en plena calle en Mashad, a unos 900 kilómetros al este de Teherán.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022