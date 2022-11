Survivor Series WarGames 2022: cartelera, cuándo y dónde ver el siguiente evento de WWE

Uno de los eventos más importantes de la WWE se realizará en los próximos días, y que tiene con altas expectativas a los fanáticos de la lucha libre.

Se trata de Survivor Series, uno de los “cuatro grandes” eventos de la empresa, y que, para este 2022, y todo gracias a Triple H, tendrá importantes cambios.

Durante el mes de septiembre, WWE anunció que este Survivor Series 2022 tendrá por primera vez dos combates con estipulación WarGames.

Esto se trata de dos ring que se utilizan en una misma pelea, ambos bajo una estructura metálica similar a las luchas Hell in a Cell, con dos equipos de cuatro integrantes cada uno. Para esta ocasión, serán cinco los luchadores por equipo, como es costumbre en este evento.

