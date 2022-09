WWE confirma que habrá dos luchas con la estipulación WarGames en Survivor Series 2022

Se nota (y aprecia) el trabajo de Triple H. Los aires de cambios se notan a la distancia en WWE tras la llegada de “El Juego” al máximo cargo de la empresa, y en las últimas horas se confirmó una gran noticia para los fanáticos.

Esto porque para el evento Survivor Series, evento que se llevará a cabo el sábado 26 de noviembre, tendrá por primera vez dos combates con estipulación WarGames.

“Tendremos un combate de WarGames de hombres y uno de mujeres. La tradición de Survivor Series ha ido y venido y ha cambiado ligeramente con el tiempo, pero esto será similar a eso“, afirmó Triple H en conversación con The Ringer.

Esta estipulación nace en 1987 gracias a Dusty Rhodes, quien se inspiró en la película Mad Max Beyond Thunderdome para este batalla, la cual se utilizó en NXT, cuando Triple H era el encargado de la marca amarilla.

En este WarGames son dos los ring que se utilizan, ambos bajo una estructura metálica similar a las luchas Hell in a Cell, con dos equipos de cuatro integrantes cada uno. Para esta ocasión, se habla que serán cinco los luchadores por equipo, como es costumbre en este evento de Survivor Series.

🗣 WarGames is coming to #SurvivorSeries!

For the first time in WWE history, WarGames Matches will headline Survivor Series on Nov. 26, as first reported by @ringer.https://t.co/EolYj6Kb24

— WWE (@WWE) September 19, 2022