Mastodon: así es la plataforma a la que están huyendo los usuarios de Twitter

Después de que Elon Musk comprara Twitter, y anunciara varios cambios radicales que quiere implementar en la red social, algunos usuarios han buscado plataformas alternativas. Una de las más beneficiadas ha sido Mastodon. ¿Pero qué es y cómo funciona?

La red social tiene seis años y cuenta con más de 655.000 usuarios, de los cuales más de 230.000 se han unido en la última semana.

A primera vista, Mastodon es bastante similar a Twitter: los usuarios escriben mensajes (llamados “toots”), que se pueden responder, darles like y repostear. Los usuarios también pueden seguirse unos a otros.

Sin embargo, bajo el capó funciona de forma diferente, ya que es una red social descentralizada.

Esa es una de las razones por las que está atrayendo a nuevos usuarios, pero ha causado cierta confusión a los nuevos que se registran.

A continuación te explicamos lo que tienes que saber sobre Mastodon.

¿Qué son todos estos servidores?

Lo primero que tienes que hacer al registrarte es elegir un servidor. Hay un montón de ellos. Son temáticos, muchos por país, ciudad o interés, como Chile, social, tecnología, juegos, etc.

No importa mucho en cuál estés, porque podrás seguir a los usuarios de todos los demás, pero te da una comunidad de partida que es más probable que publique cosas que te interesan.

Algunas de las más populares, como Social y UK, están funcionando muy lentamente debido a la demanda.

¿Cómo se encuentra a la gente?

El servidor que eliges se convierte en parte de tu nombre de usuario. Por ejemplo, si te llamas Juan y eliges el servidor del Reino Unido, tu nombre de usuario será @juan@mastodonapp.uk. Y esa será tu dirección y lo que se buscaría para encontrarte.

Si estás en el mismo servidor, puedes buscar solo con el nombre de la persona, pero si está en otro servidor necesitarás su dirección completa.

A diferencia de Twitter, Mastodon no te sugerirá seguidores que puedan interesarte.

También puedes buscar por hashtags.

¿Por qué están los servidores?

Mastodon en realidad no es una plataforma. No es una sola “cosa” y no es propiedad de una persona o empresa. Todos estos diferentes servidores se conectan entre sí, y forman una red colectiva, pero son propiedad de diferentes personas y organizaciones.

Esto se llama descentralizado, y a los fans de las plataformas descentralizadas les gustan precisamente por esta razón: no pueden ser gestionadas al antojo de una sola entidad, comprada o vendida.

Sin embargo, la desventaja de esto es que estás a la merced de la persona u organización que gestiona tu servidor: si deciden abandonarlo, pierdes tu cuenta. Mastodon pide a los propietarios de los servidores que avisen a sus usuarios con tres meses de antelación si deciden cerrarlos.

El fundador original de Twitter, Jack Dorsey, está trabajando en una nueva red llamada BlueSky, por cierto, y ha dicho que quiere que también sea descentralizada.

¿Cómo se modera Mastodon?

Por el momento, todos los servidores tienen sus propias reglas de moderación, y algunos no tienen ninguna. Algunos servidores están optando por no enlazar a otros que están llenos de bots o que parecen tener una gran cantidad de contenido de odio – esto significa que no serán visibles para aquellos en los servidores donde están bloqueados. Los mensajes también pueden ser denunciados a los propietarios de los servidores.

Si se trata de un discurso de odio o de un contenido ilegal, los propietarios pueden eliminarlo, pero eso no lo elimina necesariamente en todas partes.

Esto va a ser un problema enorme si esta plataforma sigue creciendo.

¿Hay anuncios?

No. No hay anuncios, aunque tampoco hay nada que te impida escribir un post promocionando tu empresa o producto.

Mastodon tampoco ofrece una experiencia curada como la de Twitter en cuanto a la forma de ver las publicaciones: en general, ves lo que tus seguidores dicen, tal y como lo dicen.

¿Es gratis?

Depende del servidor en el que te encuentres: algunos piden donaciones, ya que no les pagan, pero en general es gratuito.