BeReal: Qué es y cómo funciona la App que pretende destronar a TikTok

BeReal es la red social del momento, tanto figurativa como literalmente. Gran parte de los usuarios más jóvenes han ido en masa a esta nueva aplicación debido a su interesante premisa. Pero ¿de dónde salió y porque es tan popular?

La idea de la app es, como sugiere su nombre, ser más auténtico. En la era en que se nos permite manipular y seleccionar cuidadosamente cómo nos presentamos en línea, BeReal te obliga a presentar la realidad.

La aplicación funciona de la siguiente manera: una vez al día BeReal te envía una notificación. Una vez que te llega, solo tienes dos minutos para publicar una foto de lo que estás haciendo con una captura de la cámara frontal y la trasera. Así todos tus amigos podrán saber qué estás haciendo y cómo te ves, sin filtros ni tiempo para que hagas otra cosa.

Pero eso no es todo. La app no te dejará ver que están haciendo tus amigos hasta que tú compartas lo que estás haciendo. Si te perdiste la notificación y no alcanzaste a subir tu foto a tiempo, aún puedes subir algo, pero tus amigos sabrán cuánto te demoraste.

BeReal ya está siendo imitada

La red social francesa fue creada en 2020 y empezó a ganar popularidad muy rápidamente durante el último año. De hecho, llamó tanto la atención que gigantes como Instagram y TikTok ya están empezando a imitarla.

Varios medios han reportado que Instagram, que ya ha robado elementos de Snapchat y TikTok está planeando incluir una función similar llamada IG Candid Challenges, mientras que TikTok ya añadió este tipo de interacciones con TikTok Now.

El éxito de BeReal revela el apetito de los usuarios de las redes sociales por formas de expresión más auténticas e íntimas, y demuestra que los Davids todavía pueden sacudir un sector dominado por los Goliats globales. Al mismo tiempo, la lucha de esos Goliats por copiar las características principales de una aplicación que aún no tiene forma de ganar dinero subraya la ardua batalla a la que se enfrentan las nuevas apps para sobrevivir.

“El temor de los operadores tradicionales es que esto se convierta en el próximo TikTok“, dijo Mark Shmulik, analista de Bernstein que cubre las plataformas de Internet. “Así que todos se han apresurado a lanzar su propia versión” con la esperanza de desbancar a un competidor antes de que se generalice.