El remake de “Hércules” será un musical con inspiración en TikTok

Hércules es el próximo remake que preparan desde Disney, y durante las últimas horas se confirmó que será un musical con inspiración en TikTok.

Fue en julio que se dio a conocer la noticia sobre una versión live-action de la película estrenada en 1997. Además, se destacó que sería mediante una perspectiva moderna y visión conforme a los tiempos actuales.

Durante este tiempo no se han dado a conoce muchos detalles en torno a los cambios que veremos en la historia. Eso hasta hoy, ya que los hermanos Russo hablaron sobre lo que se viene.

En conversación con Variety, Joe y Anthony profundizaron sobre la próxima apuesta de Disney en la renovación de títulos clásicos. El foco principal, y lo más llamativo, es que será un musical con planificado sobre la base de la popular aplicación.

Ante el desafío de replantear la historia en este formato, destacan que “las audiencias de hoy han sido entrenadas por TikTok (…) Eso puede ser muy divertido y ayudarnos a ampliar un poco los límites sobre cómo se ejecuta un musical moderno“.

Con esto queda más que claro que apuntan a un componente generacional en la base de todo. Si bien para muchos pueda parecer extraño o causar rechazo, generar planes a raíz de una de las App más consumidas a nivel mundial es una buena estrategia.

Ahora solo queda esperar a ver cómo pueden plasmar las ideas y modificar la cinta original conforme a los parámetros que quieren mostrar en live-action. Sin duda que será un interesante desafío.

Detalles de la película

Los nombres detrás de este film generan una alta expectativa. Los hermanos Russo, encargados de títulos como Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019) serán los encargados de la producción.

La dirección estará a cargo de Guy Ritchie, quien tiene experiencia en el rubro; es el director de Aladdín (2019). Dave Callaham (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) escribió el primer borrador para este filme, pero actualmente Disney y la producción está en búsqueda de otro guionista para concluir la historia.

De momento no se conoce a los actores que le darán vida a los personajes, pero se espera que próximamente se conozcan detalles del casting, más aún con los avances que se van teniendo.

Previamente, en conversación con Games Radar+, Joe Russo aseguró que esta película presentará una historia renovada. Si bien es una reversión de la cinta animada, no seguirá los hechos al pie de la letra.

“Ciertamente, rendirá homenaje al original, pero con un toque más moderno. Lo que a Anthony y a mí nos encanta del original es lo divertido y subversivo que es. Creo que tratamos de adoptar ese sentido del humor en la nueva versión“, explicó.

También se debe consignar que no hay fecha estimada para el estreno de este llamativo remake de Hércules basado en las tendencias de TikTok.