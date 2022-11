“The Last of Us”: HBO confirma fecha de estreno de la serie después de que se filtrara en internet

Luego de que alguien de HBO Max publicara accidentalmente la fecha de estreno de la serie The Last of Us, el streaming confirmó que el 15 de enero del próximo año se estrenará el primer episodio.

La fecha comenzó como un rumor después de que algunos usuarios vieran la descripción de la serie en su página de aterrizaje de HBO Max, aunque al buscar el título en la plataforma ya no aparece la supuesta fecha de estreno.

The Last Of Us: HBO premieres January 15th according to the HBO MAX page. pic.twitter.com/PSrMq9s69Y — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) November 1, 2022

Antes de la filtración, HBO Max solo había dicho que la serie llegaría en algún momento del próximo año. La serie contará con 9 episodios que se irán estrenando cada domingo.

Han pasado dos años desde que HBO anunció que iba a hacer una serie de televisión basada en el megahit de Naughty Dog para PlayStation 3, The Last Of Us. La serie está protagonizada por Pedro Pascal, de The Mandalorian, en el papel de Joel, y por la actriz de Game of Thrones, Bella Ramsey, en el de Ellie.

La serie está escrita y producida por el copresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, y Craig Mazin, que anteriormente fue guionista y productor de la aclamada miniserie de HBO Chernobyl. Además del reparto principal, la estrella de Parks and Recreation, Nick Offerman, interpretará al cascarrabias favorito de los fans, Bill, y Storm Reid, de Euphoria, interpretará a Riley, del DLC Left Behind.