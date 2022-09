Parecía que nunca llegaría pero ya está entre nosotros el primer tráiler oficial de la nueva serie de HBO Max, “The Last of Us”, protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal.

Musicalizado por Hank Williams con la emblemática canción Alone and Frosaken, el tráiler de “The Last of Us”, nos adentra a un mundo afectado por la plaga cordyceps. Además, nos presenta formalmente a Joel (Pedro Pascal) y a Ellie (Bella Ramsey) en un Estados Unidos aterradormente apocalíptico.

La dirección está a cargo de Craig Mazin, conocido por un gran trabajo con la serie de Chernobyl y por Neil Druckman, exitoso guionista y programador de videojuegos, incluyendo al homónimo que inspiró a la serie.

Además de Pedro Pascal y Bella Ramsay, en el reparto destacan figuras como Gabriel Luna, Troy Baker, Nic Offerman y Ashley Johnson.

Adelanto oficial de “The Last of Us”

Este es el primer adelanto oficial de la nueva serie de HBO Max:

¿Cuándo estrena?

La esperada serie arribará al catálogo de HBO Max en el próximo 2023. De hecho, es considerada una de las apuestas más fuertes para el próximo año en la grande de streaming.

Los detalles revelados por Pedro Pascal

En una entrevista con GQ UK, Pedro Pascal se refirió a la serie en meses pasados. Allí, indicó: “Hay una forma muy, muy creativa de honrar lo que es importante y también de preservar lo que es icónico de la experiencia del videojuego, y también cosas que no necesariamente esperarías”.

“Realmente está hecha para las personas que lo aman. Y hay una narración muy intensa para las personas que puedan estar menos familiarizadas“, agregó.