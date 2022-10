Tristen Nash, hijo del reconocido exluchador Kevin Nash, falleció a la edad de 26 años

Una noticia que ningún padre quiere recibir. Tristen Nash, hijo del reconocido exluchador de WWE Kevin Nash, falleció a la edad de 26 años.

La noticia fue dada por el periodista de Fightful Sean Ross, quien publicó un mensaje de la familia en este doloroso momento.

“En nombre de Kevin y Tamara Nash, lamentablemente tengo que informar que su hijo Tristen Nash falleció trágicamente a la edad de 26 años“, señala el documento.

“Tristen recientemente comenzó a trabajar en el nuevo podcast de Kevin y los dos disfrutaron su tiempo juntos. La familia Nash les pide que respeten su privacidad durante este tiempo”, agrega el escrito.

Very unfortunate news to share. Sending love to the family of Tristen Nash. pic.twitter.com/VIj0dLqjcV

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) October 20, 2022