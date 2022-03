Pesar en el mundo de la lucha libre: WWE confirmó la muerte de Scott Hall

El mundo de la lucha libre está de luto. Este lunes por la tarde, Scott Hall (Razor Ramon en WWE) falleció luego de ser desconectado de un soporte vital que lo mantenía con vida, tras sufrir una serie de infartos el pasado fin de semana.

La noticia fue confirmada hace unos días por otra ex superestrella de la lucha libre y uno de sus mejores amigos, Kevin Nash, y finalmente este lunes la WWE informó el fallecimiento del luchador.

“WWE se entristece al saber que el dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE, Scott Hall, falleció. WWE extiende sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Hall”, indicaron desde la empresa de lucha libre en sus redes sociales.

“Amo a Scott con todo mi corazón pero ahora tengo que preparar mi vida sin él en el presente. He tenido la suerte de tener un amigo que me tomó al pie de la letra y yo a él. Cuando saltamos a WCW no nos importaba quien nos gustaba o quien nos odiaba. Nos teníamos el uno al otro”, comentaba en la presente jornada Kevin Nash.

Agregó que “mientras nos preparamos para la vida sin él, solo recuerda que se va un gran tipo, no verás otro como él. Otra vez. Nos vemos en el camino Scott. No podría amar a un ser humano más de lo que te amo a ti“, cerró Nash.

Scott Hall estuvo hospitalizado los últimos días y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras sufrir una fractura de cadera la semana pasada. Tras severas complicaciones, el luchador sufrió tres infartos que lo obligaron a depender de máquinas para mantenerlo vivo, aquello hasta este lunes.

WWE is saddened to learn that two-time WWE Hall of Famer Scott Hall has passed away.

WWE extends its condolences to Hall’s family, friends and fans. pic.twitter.com/jgqL3WizOS

— WWE (@WWE) March 15, 2022