“Renuncia Carlos” y el encuentro entre Lady Di y su suegra: Twitter pasó la pena de la muerte de la Reina Isabel con memes

Murió la Reina Isabel II y las muestras de pesar se multiplicaron por todo el mundo, incluso por plataformas como Instagram y Twitter.

Sin embargo, en esta última, la pena dio paso rápidamente al ingenio y a las risas, ya que luego de las condolencias los cibernautas viralizaron varios memes.

Es que de una varios se acordaron que, con el deceso de la monarca, ésta se encontraría en el más allá nada menos que con Lady Di.

Una situación que fue graficada con diversos registros por los usuarios de la red del pajarillo, imágenes donde quienes personificaban a Diana siempre terminaban a los golpes con el rol de la madre del Príncipe Carlos.

Incluso, otros se burlaron de Meghan Markle arribando hasta el funeral de la abuela de William y Harry, ya que tampoco la actriz era santo de su devoción.

