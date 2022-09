Finalmente, cayó el Puente de Londres. La Reina Isabel II, la monarca con el mandato más largo en la historia del Reino Unido, murió este jueves 8 de septiembre a la edad de 96 años. Este 2022 había cumplido siete décadas en el trono, el Jubileo de Platino, pero también fue su último año de vida.

Fue a través de las redes sociales oficiales de la Familia Real que se dio a conocer el deceso de la Reina Isabel II. “La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde”, indicó el texto de la publicación.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022