En las últimas semanas se ha hablado mucho de una supuesta relación entre Julián Elfenbein y Mane Swett. Tras que compartieron pantalla en ¿Quién es la máscara?, las especulaciones sobre un eventual romance entre el periodista y la actriz no han dejado de brotar. Y es que durante el programa nocturno de CHV jugaron mucho a coquetearse entre sí.

Pero, este supuesto affaire fue desestimado por el conductor de The Voice Chile. “No tengo nada que hablar de mi vida privada porque no, yo solo te puedo decir que hoy día estamos a esta hora conversando de The Voice Chile y estamos muy contentos por los chicos y las chicas que se han presentado (…) Son rumores, nada más que eso“, afirmó.

Sin embargo, hay voces en el canal en la que trabajan los dos, que dicen totalmente lo contrario. Ya hace una semana hubo trabajadores de Chilevisión que mencionaron lo cercano que se ve Elfenbein con María Elena Swett en el interior de la señal televisiva.

“Parecen una pareja maravillosa”

Recientemente fue Mariela Sotomayor la que, acorde a sus fuentes, aseguró en Me Late que el romance entre el periodista y la actriz es un hecho. “Lo único que se vio esta imagen de estos dos comiendo, pero no se ha sabido nada más (…) Pero otro día estuve hablando con alguien del canal que me decía que ellos tienen certeza de que sí, esta cosa estaría en serio“, declaró.

Posteriormente, la panelista de Me Late dio su impresión sobre la presunta pareja. “Ahora, a mí ellos me parecen una pareja maravillosa. Encuentro que se ven súper lindos los dos. Como que pegan bien los dos. Julián me encanta, la Mane igual es una mina súper humilde, sencilla y guapa”, dijo.

Finalmente, otro que se refirió a la eventual relación entre Julián Elfenbein y Mane Swett, fue Daniel Fuenzalida. “Lo que yo percibo es que, desde que se conoce la noticia y se vieron en este restaurant, televisivamente veo a un Julián relajado, entretenido, está divertido, está como cómodo. Ayer yo lo veía, anoche en The Voice, y decía: ‘oh, el tipo es seco’. A mí me encanta Julián como anima y se nota que lo está disfrutando mucho“, concluyó.