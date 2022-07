Julián Elfenbein saca la voz y se refiere a su supuesto romance con Mane Swett

La supuesta relación entre Julián Elfenbein y Mane Swett ha dado mucho que hablar en las últimas semanas. Desde que ambos coincidieron en el programa de Chilevisión, ¿Quién es la máscara?, no han dejado de aparecer especulaciones que hablan de un eventual romance entre el periodista y la actriz.

Y es que ambos también han alimentado estos rumores. En pantalla, en el espacio nocturno de CHV, jugaban mucho al coqueteo entre sí. Además de que más encima, y según consignó La Cuarta, trabajadores del canal abrieron la boca y mencionaron lo cercanos que se les puede observar en el interior de la señal televisiva.

Pero no solo irradian feromonas cuando están en la tele o detrás de cámara, sino que también en las redes sociales. Dos rostros de CHV que tienen en común el hecho de que son padres solteros y de que saben lo que es tener un matrimonio y su posterior quiebre.

Lo que se escriben en redes sociales

En más de una ocasión ha sido posible verles como se comentan mutuamente en Instagram, e incluso, todo parece indicar que Julián conoce hasta el hijo de Mane Swett, Santiago Bowe, quien es conocido como “gatito”. Hace poco el animador comentó una foto suya y escribió “felino” y le sumó después un corazón.

Lo último que se supo de supuesto romance de los dos, fue cuando el presentador de The Voice Chile le comentó a la actriz su anuncio de que regresará a la teleseries con una nueva producción de Chilevisión. El periodista le posteó: “Genial“, más un corazón, unas llamas y unas manos hacia arriba.

Qué dijo Julián Elfenbein

Sin embargo, a pesar de que lo suyo tiene toda la pinta de ser un romance, Julián hizo un llamado a la calma y descartó que exista algo con la actriz.

“No tengo nada que hablar de mi vida privada porque no, yo solo te puedo decir que hoy día estamos a esta hora conversando de The Voice Chile y estamos muy contentos por los chicos y las chicas que se han presentado“, dijo en una conversación con TiempoX.

Además de que al final y para cambiar de tema, le quitó toda validez a lo que se dice de él y Mane Swett. “Son rumores, nada más que eso“, remató.