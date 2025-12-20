La Florida responde por caso Cecilia Pérez: “Estamos en etapa de seguimiento y tenemos la convicción de evitar el reparo”

Tras una nota de Ciper donde muestra un informe de la Contraloría General de la República que cuestionó los respaldos de las labores de la exministra Cecilia Pérez y de funcionarios de la Corporación Municipal, la Municipalidad de La Florida entregó una respuesta contundente para precisar el estado real del proceso administrativo.

Desde la entidad edilicia descartaron tajantemente que exista una obligación actual de restituir los $18,5 millones mencionados en el reporte, calificando dicha interpretación como “información incorrecta”. Según explicaron, el ente fiscalizador otorgó un plazo de 60 días para entregar nuevos antecedentes, periodo en el cual el municipio confía en desvirtuar las observaciones.

Diferencia entre “Reparo” y “Reintegro”

El punto central de la defensa municipal radica en la naturaleza jurídica del dictamen. La administración aclaró que “formular un reparo... no es lo mismo que ordenar un reintegro”.

Explicaron que el reparo es solo el inicio de un procedimiento contable donde se analizan los hechos, se oyen los descargos y se determina si existe responsabilidad patrimonial. “Recién al final de ese proceso, y solo si la sentencia confirma el reparo, podría configurarse una obligación efectiva de reintegrar recursos”, detallaron fuentes municipales.

Etapa de seguimiento y convicción

La Florida enfatizó que el proceso se encuentra actualmente en una etapa de seguimiento y reevaluación. Argumentan que en ninguna parte del informe N° 375 se utilizan expresiones como “devolver fondos” o “reintegrar recursos” de manera inmediata, sino que se ordenan medidas de gestión e investigaciones internas sumadas al plazo para responder.

Frente a los cuestionamientos por los informes de actividades de Cecilia Pérez —que en algunos meses reportaban pocos días de labores—, el municipio mantiene una postura optimista sobre la resolución final. “Tenemos la convicción de que podemos evitar el reparo mismo con los nuevos antecedentes que haremos llegar a Contraloría”, aseguraron, confirmando que utilizarán el plazo de dos meses para aportar la documentación que justifique técnica y jurídicamente las contrataciones y los pagos realizados.